Mancano ormai solo due giorni alla sfida di Youth League tra Juventus e Real Madrid. La Juve Primavera gioca per la prima volta nella storia un match degli ottavi di finale della massima competizione europea per squadre giovanili. La partita si disputerà a Nyon ed i bianconeri non vedono l'ora di scendere in campo: "Sorridenti e pronti per una grande partita: JUVENTUS- Real Madrid", ha scritto su Instagram Nicolò Fagioli postando uno degli scatti degli allenamenti a Vinovo. La Juve ha un appuntamento con la storia.