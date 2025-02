Non è rimasto nessuno. Fagioli e il progetto giovani della Juventus: cosa dice la sua cessione

. E questo vale per i giocatori tanto quanto per i dirigenti. È il settembre del 2022, il luogo è la sala stampa dell’Allianz Stadium e sul lungo tavolo sopra il pulpito si siedono:. La Juventus faceva così sfoggio dei propri gioielli e, di fatto, mostrava il progetto giovani: i frutti raccolti ma anche la direzione verso la quale si volesse andare.In nottata, Nicolò Fagioli ha lasciato la Continassa , era l’ultimo presente a quella conferenza stampa, quindi la domanda è lecita:

Cosa dice la cessione di Nicolò Fagioli

. Dopo la cessione di Fagioli tanti tifosi sul web prendono posizione: vorrebbero tenere Nicolò,di cancellare ogni traccia di “”, qualsiasi cosa voglia dire. Spesso si tratta di prese di posizione strumentali ma, come detto, alcune questioni sono più che lecite.Cosa dice, del progetto giovani, la cessione di Nicolò, per esempio?. Fagioli ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione di stop e 6 mesi con più bassi che alti, ha bisogno di cambiare aria, abbandonare il nido per provare a spiccare definitivamente il volo. Quando la situazione è questa, non si può che augurare buona fortuna a chi porta il bianconero nel cuore, ma diventerà grande senza quella maglia indosso.Come detto, poi, Fagioli era l’ultimo di quella tavolata del settembre 2022.è stato ceduto per fare cassa: qui pesano i problemi economici che si trascinano dall’esclusione dalle coppe europee, ma anche la volontà del club di accelerare – magari anche troppo -, la rivoluzione tecnica che ha portato la Juventus a cambiare 16 giocatori tra il mercato estivo e quello invernale. E? È ancora di proprietà della Juventus: ha deciso di andare a Genoa per trovare continuità. La sta trovando e con Vieira sta crescendo partita dopo partita, in estate tornerà agli ordini diInfine, qual è lo stato di salute del progetto giovani per il quale in tanti si sono preoccupati? È ottimo. Laha cambiato marcia e insegue i playoff, l’di Magnanelli sconta naturali alti e bassi, ma resta nella parte alta della classifica e in questa sessione di mercato ha abbassato l’età media; Under 17, 16, 15, le giovanili bianconere volano nei propri campionati di appartenenza e vanno avanti a forza di goleade.… I talenti non mancano, la linea verde non si è esaurita.