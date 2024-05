Nicolò Fagioli è sempre più vicino al rientro in campo dopo la squalifica. Il centrocampista della Juventus potrà tornare a giocare nella 37esima giornata di Serie A, quando i bianconeri affronteranno il Bologna. La partita è stata programmata per lunedì 20 maggio e la squalifica di Fagioli termina il 19. Ma sarà subito impiegato da Massimiliano Allegri? Come riferisce Tuttosport, "Fagioli sarà dunque a disposizione a Bologna, dove magari Allegri gli concederà un po’ di spazio per mettersi in mostra agli occhi di quel Thiago Motta che pare destinato a diventare il suo futuro tecnico, sostituendo proprio Max. Fuor di battuta, se una presa di posizione a sorpresa della Federcalcio non interverrà, come una chiamata del Var, a vanificare l’assist del calendario, Allegri concederà a Fagioli la gioia di tornare a giocare. "