Lo stallo con la Fiorentina e le parole di Thiago Motta: cosa cambia per Fagioli sul mercato

Fagioli Juve, le parole di Thiago Motta

. Magari si correrà all’ultimo minuto per infilare tutto dentro e partire, ma non è ancora questo il momento per Nicolò. Ultimi giorni di mercato, in mezzo una partita importante e sullo sfondo il forcing della Fiorentina : il futuro è ancora tutto da delineare.Di Nicolò Fagioli ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa FAGIOLI - "Sì, sarà con noi domani, com'è stato con noi con il Benfica. Ha giocato meno ma può cambiare la sua storia. Riesco a capire, quando si gioca si è felici. Quando non si gioca, un po' meno felici. Sta a loro partecipare e meritarsi di giocare. Fagioli come tutti hanno la possibilità hanno la capacità di dimostrare di meritarsi di giocare".

Fagioli Juve, cosa succede con la Fiorentina

Parole che dimostrano come la partenza di Fagioli non sia imminente, vista la convocazione contro l’Empoli. In più, Thiago Motta apre uno spiraglio sul futuro: “Può cambiare la sua storia”.Il braccio di ferro tra Juventus e Fiorentina è tutt’altro che risolto. Se la Viola ha aperto sull’obbligo di acquisto dopo il prestito, ad allontanare le parti è la valutazione del club bianconero che non è intenzionato a scendere sotto i 20 milioni di euro. Anche per questo, a Firenze pensano e lavorano su altri profili.