Juventus, per Fagioli resta la Fiorentina: la situazione

Fagioli Juve, le ultime

Ultime ore di mercato , ultime ore per provare a districare anche le situazioni più intricate. Nicolòvorrebbe lasciare Torino e rilanciarsi altrove, ma il tempo stringe e la situazione non è così semplice.Per Nicolò Fagioli sembra sempre più lontana l’opzione Marsiglia: il club francese ci ha provato senza però riuscire a convincere il calciatore. Oltretutto, si è attivato l’effetto domino: il Milan vicino a Bondo del Monza che sostituirebbe Bennacer indirizzato proprio all’OM.

In questi minuti sono in corso contatti continui tra la Juventus e la Fiorentina che, da parte sua, ha già una bozza di accordo con Fagioli. La Juventus , però, non cede e vuole un prestito con obbligo che scatterebbe con condizioni semplici. Sulle cifre, siamo sempre intorno ai 20 milioni di euro.