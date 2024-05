L'immagine é quella dell'esultanza dopo il gol al Lecce. Il gol che gli svoltò quella fase di carriera e lo segnalò come giocatore da Juventus. Stampata su una torta, perchè questa sera si festeggia. Attarverso i suoi canali social, Nicolò Fagioli ha condiviso un'immagine significativa e che mette il punto sulla squalifica per il caso scommesse. Dopo 232 giorni potrà tornare in campo, già domani, già contro il Bologna.