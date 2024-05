La lista di Spalletti per l’Europeo è quasi fatta. Sì, quasi, perché ci sono trenta nomi in lizza per il ritiro a Coverciano, che poi saranno ridotti a 26 prima della Germania. Il c.t., sottolinea la Gazzetta, deve ancora valutare un esterno al posto di Zaniolo (in lizza Orsolini, Zaccagni, Politano ed El Shaarawy) e un centrocampista “fisico” da aggiungere alla lista, con Folorunsho in prima linea. L'altro nodo riguarda una Nazionale senza un play alternativo a Jorginho, perché non convincono né Locatelli né Cristante. Sotto osservazione dello staff federale c'è proprio, chiamato da Mancini e nel mirino di Spalletti prima della squalifica. Da valutare c'è la condizione fisica dello juventino che rientra domani con il Bologna dopo 7 mesi di stop. Attesi al Dall’Ara osservatori federali per lui.