La Nazione - Retroscena sulle parole di Allegri: 'Ma davvero la Juventus vende Fagioli? Errore clamoroso'

Getty Images

Massimilianoè stato tra i primi a rimanere sorpreso dalla decisione della Juventus : "", avrebbe detto l’ex tecnico bianconero secondo La Nazione, incredulo davanti alla cessione di Nicolò Fagioli . Per Allegri, il giovane centrocampista emiliano era un elemento chiave, tanto da promuoverlo titolare nella stagione 2022-23 a soli 21 anni. "Ha i tempi di gioco giusti, sa come smarcarsi, quando e come passare la palla. È bello vederlo giocare", raccontava convinto, riconoscendo in lui un talento naturale per il centrocampo.

Il futuro di Fagioli

Non era il solo a crederci. Anche Luciano Spalletti, nonostante la lunga squalifica per scommesse, lo ha voluto nell’Italia all’Europeo, affidandogli la maglia da titolare nel match decisivo contro la Svizzera. Segno che, nell’ambiente, Fagioli è considerato un predestinato: visione di gioco da architetto, intensità da carpentiere.Eppure, Thiago Motta ha fatto scelte diverse, spingendo la Juve a una cessione che Allegri e molti altri giudicano incomprensibile. Per Fagioli, però, Firenze non è solo una tappa, ma un possibile futuro. Secondo La Nazione, il centrocampista ha già chiesto a Pradé di chiudere l’operazione per il suo riscatto definitivo. In questa Fiorentina, tra regia e verticalità, può diventare una pedina fondamentale.