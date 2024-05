La partita contro il Bologna non è stata solo spettacolare, un 3-3 poco utile per la classifica, più per qualche situazione specifica. Tra queste c'è stato anche il ritorno in campo di Nicolò Fagioli, al ritorno dopo la squalifica. Per lui venti minuti in piena rimonta giocati con qualità, che aumentano le quotazioni del centrocampista per la convocazione a Euro 2024. Come scrive Tuttosport, c’è la sensazione che Spalletti stia seriamente pensando di inserirlo nell’elenco definitivo: così all’Europeo dei grandi ci sarà una stellina bianconera in più oltre a Yildiz che sarà uno dei gioiellini di Montella in Germania.