Juventus, Facundo Gonzalez resterà?

Tra i giocatori che torneranno alla Juventus dal prestito c'è Facundo Gonzalez, che ha trascorso un'annata positiva alla Sampdoria sotto la guida di Andrea Pirlo. Il difensore classe 2003 è arrivato in Italia l'estate scorsa dalla seconda squadra del Valencia. La Juve poi ha deciso come da programmi di cederlo immediatamente in prestito per garantirgli minutaggio.Facundo tornerà a Torino dopo il prestito in Serie B. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, c'è anche l'uruguaiano tra i possibili giocatori ceduti per avere più risorse da reinvestire sul mercato. Ecco, secondo il quotidiano, la Juve potrebbe incassare circa 4-5 milioni dalla cessione del difensore.