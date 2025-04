Juve, riflettori sul progetto Extreme Fields: la prima tappa si è svolta alle Maldive, presente anche Davids

Si accendono i riflettori su, il progetto portato avanti dallacon lo scopo di connettere i tifosi del club sparsi in giro per il mondo. Un vero e proprio viaggio che per il suo primo appuntamento, ha fatto tappa in uno dei luoghi più suggestivi al mondo, ovvero alle Maldive, dove si è giocata la partita inaugurale.Il match, denominato Extreme Fields Football Match, ha coinvolto tifosi juventini da tutto il mondo selezionati tramite un casting internazionale, oltre ad alcuni ospiti d’eccezione e si è svolto lo scorso 12 aprile sull'isola di Mahibadhoo nell'incredibile cornice del Pelè Stadium, che per l'occasione è stato dipinto, rigorosamente, di bianco e nero.

La partita sul Sanbank

Prossima tappa a New York

Lo scopo del progetto

Una torneo 7 contro 7 che ha visto impegnati, tra i partecipanti, anche alcuni giocatori locali, tra cui il capitano delle Maldive, ma non solo. In campo è sceso anche, ex stella della Juventus, oltre al freestyler e creator Ben Black, la content creator Rachele Santoro e l’artista Greg Goya. Un evento carico di emozioni, che si è concluso con uno scambio istituzionale di regali tra Edgar Davids e le autorità locali, oltre ad una sessione di foto e autografi che ha lasciato il segno nei cuori di tutti.Un altro momento suggestivo, invece, è stato quando l'artista Greg Goya ha dato vita ad una vera e propria opera d’arte nel cuore dell’oceano. Tutti i partecipanti hanno potuto giocare in un esclusivo campo 2 vs 2 realizzato direttamente su un Sandbank, circondato da acqua cristallina: un’esperienza irripetibile e perfettamente in linea con lo spirito del progetto.Il secondo appuntamento relativo al progetto Extreme Fields, invece, farà tappa in un altro dei luoghi più suggestivi e importanti su scalda mondilae: New York."Extreme Fields" è un brillante esempio di come un club possa coinvolgere un nuovo target di pubblico, senza perdere la propria fanbase di riferimento. Questa serie di contenuti si collega in modo intelligente, unendo tra loro coloro che non sono tifosi di calcio, attraverso viaggi, avventure, collaborazioni con creatori di lifestyle, con chi invece nutre una forte passione per il calcio, sfruttando il trend dei campi da gioco mozzafiato in location altrettanto suggestive.