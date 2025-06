Juventus, Extreme Fields è arrivato a New York: ecco come è andata

Getty Images

DaDopo le spettacolari tappe alle Maldive e alle Isole Faroe, Extreme Fields, il progetto firmato Juventus che unisce calcio, community e scenari mozzafiato, si è concluso con un’esperienza magica nel cuore pulsante di New York City.Nella suggestiva cornice di The Ground, con un campo da calcio brandizzato Juventus allestito su un rooftop con vista sulla città, i protagonisti di questa avventura si sono sfidati in un torneo 4v4 ad alta intensità. A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente, un dj set d’eccezione e la presenza di supporters Juventus ha trasformato l’evento in una vera celebrazione dello spirito bianconero.

PAROLA AI TIFOSI

Insieme ai partecipanti, una Legend d’eccezione: Andrea Barzagli, che ha preso parte all’evento come ospite speciale. Oltre alla presenza in campo, Barzagli è stato protagonista di un esclusivo meet & greet con i membri dello Juventus Official Fan Club Empire State e del Juventus Official Fan Club New Jersey. Un’occasione unica per i tifosi statunitensi di incontrare una leggenda del club e condividere la loro passione a tinte bianconere.Ma l’avventura newyorkese non si è fermata qui. I content creator Ben Black, Matteo Robert, Dalila Stabile, Connor Patrick e Adonias hanno vissuto una giornata tra le strade iconiche della città, tra foto, freestyle challenges e momenti di autentico entusiasmo juventino. Un’ondata di energia bianconera ha invaso New York, proprio nei giorni in cui la squadra è impegnata nella Club World Cup, con i fan oltreoceano pronti a sostenere i nostri colori da ogni angolo.Questa stagione di Extreme Fields si chiude con New York, ma l’energia e la passione vissute in questi luoghi straordinari resteranno per sempre nella memoria dei protagonisti e dei tifosi: un viaggio alla scoperta di campi estremi, ma soprattutto di emozioni autentiche.«Esperienza incredibile, mai avrei pensato di vivere qualcosa del genere. Una fortuna immensa aver partecipato» (Christian T.)«Sto ancora cercando di capire se sia successo davvero. Perciò non ho che da ringraziare Juventus per l’esperienza Extreme Fields. Mi ha permesso di conoscere persone incredibili da tutto il mondo, che altrimenti non avrei mai avuto modo di conoscere, e di avere un’esperienza immersiva in una città come New York. Questi giorni li porterò per sempre nel cuore. Thank you Juventus!» (Davide Z.)«Esperienza fuori di testa! Visitare New York con il team Juventus è stato fantastico e giocare insieme ad Andrea Barzagli e a tantissimi influencer italiani e Americani è stata un emozione difficile da spiegare con un piccolo commento!Grazie a tutto lo staff Juventus per questi 3 giorni fantastici.Forza Juventus e forza #extremefields» (Simone M.)«Mi avete regalato un'esperienza incredibile... proprio a me che tifo Juventus da quando ero piccolo... e che dallo scorso anno ho iniziato a portare sia allo stadio che in trasferta, anche europee, mio figlio Tommaso di 12 anni.Questo insegna che nella vita bisogna sempre crederci e provare... perché ogni tanto i sogni si avverano. Forza Juventus, fino alla fine» (Luca G.)«Un’esperienza sensazionale insieme ai rappresentanti, tifosi e atleti della Juventus, nel segno della gioventù e dello spirito bianconero. Un'occasione più unica che rara per mettersi in gioco e comprendere che i nostri sogni vengono creati per essere realizzati. Giocare con un campione del mondo quale Andrea Barzagli è stato molto emozionante e piacevole» (Filippo D.)