La stagione è finita ma non per tutti ancora visto che il 14 giugno inizierà l'europeo e poco dopo la Coppa America. Competizioni in cui saranno impegnati diversi giocatori della Juventus. Anche per questo motivo, le prossime due settimane che precederanno l'inizio delle competizioni saranno molto importanti per programmare il futuro e la prossima stagione. AlI rinnovi sono la priorità di Cristiano Giuntoli in questo momento. Su tutti, ovviamente quello di Adrienche si è già aggregato con la Francia per preparare l'europeo.Ecco, sempre a proposito di rinnovi, anche peril piano del club sarebbe quello di trovare un accordo di massima nelle prossime due settimane o comunque delineare una strategia comune per il futuro del giocatore.Se l'arrivo die settimana prossima ci sarà la firma sul contratto, così come ormai è stato trovato l'accordo per l'acquisto di Michele Di Gregorio, diversa è la situazione di. Il difensore del Bologna è la priorità per la difesa e la Juve ha già fatto passi importanti, soprattutto lato giocatore, per ingaggiarlo. Ecco,a cui parteciperà Calafiori e che potrebbe consacrarlo ancora di più (oltre che alzare il cartellino e la concorrenza).Discorso simile anche perl'altro grande obiettivo della Juventus. Il centrocampista dell'Atalanta sarà impegnato con l'Olanda e un grande europeo complicherebbe un'operazione già non semplice per costi e concorrenza. Su Koopmeiners però alla Continassa si ha la consapevolezza che sarà difficile poter arrivare ad una fumata bianca in tempi brevi. Avvicinarsi all'obiettivo però magari si.