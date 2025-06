CorSport - Juventus, Tudor vuole un esterno: Dodo, Wesley e Piquerez sulla lista

Getty Images

"Due o tre acquisti mirati renderanno questa squadra competitiva". Se da un lato questa frase circolava nell'ambiente Juventus fino a qualche settimana fa, dall'altro - come vi abbiamo raccontato - i bianconeri Il nodo Vlahovic , le cessioni necessarie e una rosa da rinforzare in tanti reparti conducono verso una serie di acquisti lontana da quelle parole di Tudor.L'allenatore bianconero sa di dover lavorare molto sul gruppo, e la gara con illo ha messo in luce. Non solo la difesa o l'attacco, che come anticipato dovrà risolvere una questione tutt'altro che semplice con Vlahovic, ma anche gli esterni. Persi cercheranno nuove soluzioni, e l'obiettivo riscatto diresta prioritario, ma non basta.

Dodo e Wesley: occhio alle cifre

Anche Piquerez è in lista

Per questo la Juventus vuole lavorare per portare a Torino almeno un altro esterno abile in entrambe le fasi e dunque funzionale al gioco di Igor Tudor. A queste caratteristiche corrispondono i nomi di, sulla lista bianconera come riportato dal Corriere dello Sport.Dodo è seguito da tempo dagli scout bianconeri, soprattutto nell'ottica rinnovo. Il terzino, infatti, sta faticando a trovare l'accordo con la Fiorentina per prolungare il contrattodunque non è esclusa una sua partenza. I viola, però,per strapparlo da Firenze, non una cifra indifferente.La stessa, anzi, leggermente più bassa, rispetto a quella che il Flamengo vorrebbe per Il dg Comolli era presente per osservare la sua gara contro il Bayern Monaco , conclusa con la vittoria dei bavaresi. Nelle scorse settimane, il ds del club rossonero José Boto aveva parlato degli interessi di Juve e Roma, fissando a non meno di 30 milioni il prezzo per il classe 2003.Cifre decisamente più abbordabili, invece, per. L'esterno del Palmeiras, qualificato ai quarti del Mondiale per Club, ha un contratto in scadenza il prossimo anno e dunque può risultare una valida alternativa ai primi due.Il Palmeiras, che è uno dei punti fermi dell'Uruguay di Marcelo Bielsa. Insomma, la Juventus si guarda intorno e pensa a quei rinforzi per Tudor, che rischiano di essere più di due o tre.





