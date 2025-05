Kalulu, il problema è il dubbio

Getty Images

L’episodio e le proteste

Un pareggio carico di tensione, polemiche e significati quello tra Juventus all’Olimpico, terminato 1-1. La partita ha vissuto il suo snodo cruciale nei primi minuti del secondo tempo, quando Pierre Kalulu ha ricevuto il primo cartellino rosso della sua carriera in Serie A. Immagini poco nitide, una decisione contestata e un gesto istintivo hanno cambiato il corso della gara, lasciando la Juventus in inferiorità numerica e con il fiato sospeso nella corsa alla qualificazione in Champions League.La scena è di quelle che restano: Castellanos che esagera nella reazione, Kalulu che lascia il campo furioso e commosso. Il tutto si consuma in pochi istanti, ma le conseguenze durano a lungo. L’espulsione, arrivata dopo una revisione al VAR con immagini riprese da lontano, ha lasciato in un primo momento molti dubbi. Le proteste dei tifosi bianconeri si concentrano proprio sulla qualità del materiale visivo utilizzato e sul metro di giudizio, ritenuto non uniforme rispetto ad altri episodi simili visti durante la stagione.

La prima espulsione

Campanello d’allarme

Per Kalulu, alla sua 113ª presenza nel massimo campionato, si tratta della prima espulsione in Serie A. Fino ad ora mai sanzionato con un rosso, il difensore francese è inciampato in una serata decisiva, in un momento in cui la squadra necessitava di lucidità e compattezza. La Juventus, in vantaggio, ha dovuto rivedere totalmente il proprio piano gara dopo il rosso, abbassando il baricentro e finendo col subire la pressione della Lazio.Il pareggio finale è l’ennesimo campanello d’allarme per Tudor, che vede la sua squadra faticare nella gestione mentale dei momenti chiave. Dopo l’espulsione di Yildiz contro il Monza, ora anche Kalulu cede alla tensione. Il dubbio di una sua espulsione non doveva nemmeno esserci. In quel momento la Juventus è in vantaggio, serve solo gestire, serve ghiaccio nelle vene e fuoco nelle gambe.Due segnali che, se messi insieme, raccontano delle difficoltà psicologiche di una squadra in lotta per un obiettivo vitale come la qualificazione alla prossima Champions League.Ora alla Juventus serve chiarezza, concentrazione e continuità. Ma soprattutto, serve ritrovare quella freddezza che, nelle ultime uscite, sembra essersi persa proprio nel momento decisivo della stagione.