Juventus, credi ancora in Thiago Motta? Se deve essere esonero, adesso o mai più

Mentre lo stadio si svuotava prima del fischio finale, mentre nella pancia della Curva Sud si intonavano cori per Massimiliano; un signore di una certa età, appoggiato alla balaustra del secondo anello del settore ovest, si attardava all’uscita e a pieni polmoni invitavaa lasciare la Juventus . Ma tutto questo, oltre a restituire il clima all’Allianz Stadium, poco importa.Davvero poco importa. La risposta che arriva dai tifosi è scontata: mancano i risultati, deve saltare l’allenatore. E siamo certi che, anche diverse delle persone intercettate nei precedenti pre partita nel parcheggio dello Stadium, che ci hanno ribadito la loro fiducia nel progetto, ieri sera avranno cambiato idea. Ma anche questo davvero poco importa.

Esonero Thiago Motta, adesso o mai più

Quello che conta è l’intenzione del blocco dirigenziale, la domanda è solo una: Juventus, credi ancora in Thiago Motta? Credi che, al di là di quella che sarà la posizione finale di classifica, sia l’allenatore giusto per aprire un ciclo? Dalla risposta devono dipendere le conseguenze a breve termine e non con vista sul finale di stagione.Quindi, Juventus, credi in Thiago Motta? Se la risposta è affermativa allora si continui così. Si protegga strenuamente progetto, allenatore e spogliatoio da ogni spiffero, da ogni voce. Si faccia quadrato all’interno e all’esterno.Non si crede più in Thiago Motta? Allora non si può aspettare l’estate. Mai come quest’anno i tempi sarebbero stretti per avviare un nuovo progetto, per ripartire dall’ennesimo anno zero. C’è di mezzo un Mondiale per Club, una lunga trasferta negli Usa, poi il rientro e subito la preparazione per la nuova stagione. Quanto tempo avrebbe l’eventuale nuovo allenatore per lavorare con la squadra? Davvero troppo poco.Le risposte devono arrivare a stretto giro. Ad oggi la Juventus sembra ancora intenzionata ad andare avanti con Thiago Motta, ma ne deve essere fermamente convinta. Altrimenti è solo un lento trascinarsi verso un altro anno zero.