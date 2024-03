Juve, Allegri può essere esonerato?

Non andava così male dalla stagione 1998-99. E allora, dopo la sconfitta successiva contro il Parma, Marcello Lippi rassegnò le dimissioni. La crisi dellaconsi è acuita ulteriormente con il ko di ieri sera contro la, squadra che peraltro si sarà di nuovo avversaria già martedì sera nella prima semifinale di, che a questo punto rappresenta un'occasione importante per riscattarsi subito provando a rialzare la testa. Secondo Tuttosport, a questo punto non è nemmeno escluso che i bianconeri, dopo gli allenamenti della mattinata di oggi e di domani, possano passare la notte di Pasquetta inal JHotel, cosa che in realtà non aveva funzionato prima del Genoa.E comunque di questo passo, con la qualificazione alla prossimasempre più in bilico, non si può escludere nulla, anche il fatto che sarà al 100% Allegri a concludere l'annata sulla panchina bianconera. "Al momento - scrive il quotidiano torinese - la questione non è stata affrontata ( NOI NE ABBIAMO PARLATO QUI ), ma occorrerà una brusca inversione di tendenza affinché i dubbi su Max non diventino oggetto di un confronto serissimo tra il direttore tecnico, l'amministratore delegatoe il presidente, perché la partecipazione alla Champions è la priorità assoluta e non derogabile a niente e nessuno.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.