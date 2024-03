Juve, esonero immediato di Allegri impossibile: il motivo

Chi ha parlato diper Massimilianonon ha fatto i conti con quello che è il fattore più importante nella discussione sul futuro della panchina bianconera: il ricco contratto garantito al tecnico livornese e al suo staff. A fare il punto della situazione sono i colleghi di Calciomercato.com, che ricordano come il peso a bilancio dell'accordo che lega l'allenatore allafino alsia di circa 20 milioni di euro lordi annui.Posto che l'addio ad Allegri sembra ormai inevitabile, se ne parlerà solo a fine stagione. Lae ilgià conquistato renderebbero una separazione con tanto di buonuscita quantomeno gestibile a livello economico, ma servirà comunque un accordo fra le parti. Non sarà semplice, il finale di stagione e gli obiettivi effettivamente raggiunti dalla squadra faranno capire chi avrà più potere in sede decisionale.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.