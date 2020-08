2









La Juve parte dietro nella corsa a Tonali e forse sarà impossibile riprendere l'Inter. Come scrive La Gazzetta dello Sport "forse la Juve, a gennaio, si sarebbe dovuta concentrare più su Tonali che su Kulusevski. Nessuno discute l’investimento, Dejan ha fantastiche prospettive, a patto che giochi nel suo ruolo e non faccia la mezzala. A centrocampo la Juve è rimasta con tre certezze o quasi: Bentancur, Arthur e Rabiot, senza specificare oggi chi tra l’uruguaiano o il brasiliano giocherà da play piuttosto che da intermedio. Si avverte la necessità di almeno un’altra operazione in mezzo, che poi dovrebbero essere due, appurato che Matuidi è andato, Khedira sta andando e Ramsey può andare. Ora, l’inseguimento in salita di Paratici è tampinare ogni giorno Cellino, magari per una proposta più alta oppure per un gioco al rialzo".