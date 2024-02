Eros, noto cantante stasera atteso sul palco dell’Ariston come ospite al Festival di Sanremo e tifoso della Juventus, ha parlato della sconfitta della sua squadra del cuore contro l'Inter a San Siro, puntando il mirino su Dusan. Al Corriere della Sera ha detto: «Guadagna tutti quei soldi e mi chiedo come faccia a sbagliare uno stop simile. Il mio stato d’animo da tifoso dopo la sconfitta? Preferisco rispondere a un’altra domanda, diciamo che l’umore non è al massimo. Non so come uno che guadagna tutti quei soldi possa sbagliare a stoppare un pallone come quello, che se avesse controllato bene sarebbe valso sicuramente il vantaggio per noi. Probabilmente se McKennie l’avesse data a Yildiz lui avrebbe segnato. Contro l’Empoli non mi aveva convinto e con l’Inter purtroppo ci siamo ripetuti, ma voglio essere ottimista fino alla fine, arrivare tra le prime quattro è l’obiettivo minimo, ma speriamo di riuscire a fare il meglio possibile».