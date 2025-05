Chi è Endrick, giovane talento del Real Madrid nel mirino della Juventus

AFP via Getty Images

L'obiettivo minimo stagionale è stato centrato, non senza qualche brivido. La Juventus parteciperà alla prossima Champions League, e la qualificazione ha dato un grande sospiro di sollievo all'intero ambiente, in attesa di ricominciare a lavorare. Dove non si smette di lavorare, invece, continuano idee e riflessioni: dal mercato alla dirigenza, alla Continassa la calma è solo apparente.Il quarto posto ha significatoin più nelle casse bianconere, e dunque maggiore libertà sul mercato. La Juventus dovrà senza dubbio rinforzare una rosa che ha dimostrato più volte difficoltà, anche nel match decisivo contro il Venezia.

Chi è Endrick

La posizione della Juventus

Dalla Spagna, il direttore di OKDIARIO Eduardo Inda ha lanciato un'indiscrezione sui bianconeri, che avrebbero contattato il Real Madrid per il prestito di giovane attaccante classe 2006 e uno dei prospetti più seguiti del panorama europeo.Endrick è arrivato al Real Madrid all'inizio di questa stagione, dopo essere cresciuto nel Palmeiras. L'attaccante ha militato nelle giovanili e nell'Under 20 fino al 2021, arrivando a esordire nel massimo campionato brasiliano a soli 16 anni. Da allora, Endrick è entrato in pianta stabile in prima squadra fino allo scorso anno, quando il Real Madrid ha messo gli occhi su di lui e lo ha acquistatoCon la maglia dei Blancos ha raccolto, la maggior parte da subentrato, infatti Ancelotti ha avuto a disposizione attaccanti più esperti per tutta la stagione. Il giovane brasiliano, però, è stato comunque chiamato in causa diverse volte, soprattutto in, competizione in cui ha segnato 5 goal.Endrick è un giovane attaccante che ha giocato quasi tutti i match come punta centrale, agendo nel 4-4-2 di Ancelotti con il Real Madrid. Fra le sue caratteristiche più importanti, ci sono senza dubbio il dribbling e la capacità di saltare l'uomo in velocità: il giocatore ha un valore di mercato intorno aie ha esordito con i Blancos a 18 anni.Secondo il direttore di OKDIARIO Eduardo Inda, la Juventus avrebbe contattato il Real Madrid per chiedere informazioni. Il club bianconero sembra il più intenzionato a muoversi per il suo prestito, con il brasiliano che vuole maggiore continuità dopo un'annata in cui si è ritagliato spazio quasi sempre a gara in corso.Resteranno da valutare le posizioni dei due club e la volontà del nuovo allenatore, oltre a quella di Tudor o chi siederà sulla panchina della Juve nella prossima stagione. Nel frattempo, però, i bianconeri restano attenti e monitorano la situazione.





