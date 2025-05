Dalla Spagna - La Juventus ha contattato il Real Madrid: vuole Endrick in prestito

GETTY

Endrick-Juventus, la situazione

L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, dove è stata lanciata a "El Chiringuito" dal direttore di OKDIARIO Eduardo Inda: laavrebbe contattato ilper chiedere il prestito di, attaccante brasiliano classe 2006 che è finito nel mirino anche di altri club della Liga e di Bundesliga in vista della prossima stagione.Effettivamente, stando a quanto si vocifera negli ambienti di mercato, il futuro del giovane talento potrebbe essere lontano dalla Casa Blanca. Al suo primo anno nel calcio europeo, il giovane attaccante ha fatto intravedere sprazzi del suo enorme talento, ma non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nelle rotazioni di Carlo Ancelotti. Per questo motivo, diversi club si sono già messi in contatto con il Real, tra cui appunto la Juventus che sembra la più decisa a tentare il colpo.

Come è andata la sua stagione

L'idea del Real Madrid

Endrick-Real Madrid, i numeri della stagione

Presenze: 37

Minuti: 847

Goal: 7

Assist: 1

Cartellini gialli: 4

In questa stagione, Endrick ha collezionato 37 presenze ufficiali con il Real Madrid, ma spesso il suo impiego è stato limitato a spezzoni di gara, in particolare nelle competizioni di maggior rilievo come la Champions League o le partite decisive in Liga. Solo una volta è partito titolare in Europa, e in campionato ha avuto appena tre occasioni dal primo minuto. Più spazio gli è stato concesso in Copa del Rey, dove ha giocato titolare in tutte le partite tranne la finale, segnando cinque reti.Proprio per questo, in Spagna ritengono che la Juventus potrebbe rappresentare l’ambiente giusto in cui crescere. Il Real Madrid, del resto, conosce bene i vantaggi di mandare in prestito i propri giovani in ambienti competitivi. Lo dimostrano i casi di Alvaro Morata, che dopo due anni proprio nella Torino bianconera è tornato "a casa" più maturo e pronto a giocarsi il posto con Karin Benzema, o di Brahim Diaz, esploso durante il suo periodo al Milan. Più recentemente, anche Nico Paz ha mostrato grandi progressi nel Como guidato da Cesc Fabregas.Tutte esperienze lontane da Madrid che hanno permesso a questi giovani di crescere non solo come calciatori, ma anche sotto il profilo caratteriale. Una possibilità che, per ora, Endrick non ha avuto con Ancelotti alla guida del club. La sua situazione, dunque, sarà da monitorare. Anche perché non è di certo un segreto che la Juventus sia alla ricerca di rinforzi importanti per un attacco che, con l'addio quasi certo di Dusan Vlahovic e le difficoltà che presenta fin da ora la trattativa con il PSG per Randal Kolo Muani, sembra destinato a cambiare quasi radicalmente volto.





