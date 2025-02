Juventus-Empoli TOP e FLOP al 45': non poteva andare peggio. Senza né capo, né attacco

AFP via Getty Images

Avete presente il gioco dello "scenario peggiore"? E' una delle prime indicazioni degli psicologi. E fa così, più o meno: per qualsiasi tipo di ansia possibile, s'immagini lo scenario peggiore. E poi ancora. E quindi di nuovo. Ecco: c'è scenario peggiore di star sotto 1-0 contro l'Empoli con un gol segnato di Mattia De Sciglio?



Poteva andare peggio, sì, cioè poteva piovere un calcio di rigore per i toscani, che avrebbe certamente dato la parola fine a questa partita dopo neanche mezz'ora. Per il resto, difficile dare la colpa ai singoli se tutto appare confuso, distratto, al limite del baratro.

