Juventus-Empoli, toccherà ancora ad Andrea Cambiaso, ma potrebbe essere un rischio?

Juventus-Empoli, chi giocherà in difesa?

Verso Juventus-Empoli, Andrea Cambiaso può giocare?



Cos'aveva avuto Andrea Cambiaso contro il Cagliari?



Juventus-Empoli, le assenze in difesa

Nicolò Savona elongazione del bicipite femorale

Renato Veiga lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra

Pierre Kalulu lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra

Gleison Bremer legamento crociato anteriore

Juan Cabal legamento crociato anteriore

. In difesa però il tecnico bianconero deve fare i conti con una sorta di emergenza infortuni. Le assenze infatti saranno molteplici.Chi era uscito dolorante dalla sfida contro il Cagliari era Andrea, da poco rientrato dal problema alla caviglia il terzino era stato costretto a giocare nella disfatta di Champions League contro il PSV ad Eindhoven complice l'infortunio dopo appena 10 minuti di Renato Veiga. Il difensore classe 2000 uscito anzitempo dal campo contro il Cagliari sembrava avesse accusato un problema all'adduttore della gamba destra. Infortunio che però si è rivelato essere meno grave del previsto eNiente esami strumentali quindi per il classe 2000 che nella seduta di allenamento di rifinitura di questaagli ordini di Thiago Motta. Stando infatti alle prime indiscrezioni il giocatore potrebbe ottenere una maglia da titolare per la sfida di domani sera alle ore 21. Al suo fianco ormai la coppia consolidata di centrali difensivi Federico Gatti e Lloyd Kelly mentre sulla corsia di destra dovrebbe agire Timothy Weah.Contro il Cagliari il difensore aveva rimediato "solo" un sovraccarico muscolare all'altezza del pube. Niente di grave, quindi al momento sembra che non solo vada verso una convocazione per la sfida di domani, ma addirittura che possa giocare titolare ancora una volta.





