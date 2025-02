Juventus-Empoli, Thiago Motta a Mediaset: 'Mi piace questo entusiasmo, vincere dà consapevolezza'

AFP or licensors

Thiago Motta prima di Juventus-Empoli

ha parlato nel prepartita dii microfoni di SportMediaset: "Favoriti? C'è il campo che determina chi è più forte. Il grande obiettivo è arrivare in semifinale quindi dovremo fare una grnade partita, tutte le partite sono difficile, siamo noi che dovremo mettere sul campo tutta la nostra forza, la nostra voglia di superare l'avversario".IL 4-1 IN CAMPIONATO CON L'EMPOLI - "Sono indicazioni, ogni partita che abbiamo fatto ci ha dato indicazioni, abbiamo avuto a inizio partita difficoltà a mettere in pratica il nostro gioco, oggi dovremo provare dal primo secondo dimostrare, proporre gioco per ottenere la vittoria finale".

"La vittoria ti dà qualcosa in più sempre, entusiasmo, consapevolezza in più, va trasformata nel modo giusto, rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare, ogni giorno, ogni allenamento".CREDERE IN PIU' DEL QUARTO POSTO? - "Niente da rispondere, questo entusiasmo mi piace tanto, noi lo mettiamo nel nostro lavoro, nel modo giusto, stasera abbiamo una partita importantissima".