Juventus-Empoli è l'ennesimo bivio decisivo, ma non può bastare

Di fronte a un vero e proprio bivio decisivo. E no,, ma ci torneremo. La sensazione alla vigilia di Juventus-Empoli è quella di un déjà vu,ma allo stesso tempo quasi. Un binomio che all'apparenza sembra difficile da immaginare, eppure è la fotografia perfetta di questa stagione. Ma andiamo con ordine: il pericolo è ormai di fronte alla Juve, non più all'angolo come poteva essere nei mesi precedenti. È di fronte perché i bianconeri vengono da una situazione delicatissima, con due sconfitte che hanno deluso soprattutto per E dunque vietato sottovalutare qualsiasi avversario , soprattutto se l'avversario non perde con la Juve dal 2023.

Juventus-Empoli è decisiva, ma serve di più

Dall'altra parte la rassegnazione, mista alla frustrazione: gli ultimi risultati sono stati senza dubbio deludenti, ma la prestazione e l'atteggiamento dei bianconeri hanno scatenato reazioni decisamente più intense rispetto alle solite. E proprio quest'intensità nelle risposte sembra mancare alla Juve, che, soprattutto con il, è sembrata quasi pietrificata, incapace anche solo di impostare una reazione rabbiosa. La domanda è lecita:La risposta si può trovare in tante parti, ma forse è più giusto dare un nome, o più di uno:si sono prese il ruolo da protagoniste, e di certo non in senso positivo. Le tre partite che dovevano essere conferma della continuità sono state invece una ricaduta, il simbolo della mancanza di certezza e stabilità, e hanno messo sotto i riflettoridi questa squadra. E i due aspetti maggiori sono proprio questi: le certezze e la stabilità, strettamente necessari se si vuole crescere e migliorare. Perché non basta aggrapparsi, altrimenti si fa in fretta a cadere, e ci si fa male.. Proprio per questo la vittoria con l'Empoli è fondamentale, ma non basta: la Juve deve eliminare i bivi, e intraprendere una sola strada, quella della





