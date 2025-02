Juventus-Empoli, Rebecca Corsi: 'Sfida più grande di noi. Lavoro con i giovani? Va educata la piazza'

Getty Images

Le parole di Rebecca Corsi verso Juventus-Empoli

, vice presidente dell', ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida di domani sera contro laall'Allianz Stadium, che mette in palio la semifinale di Coppa Italia."Abbiamo affrontato tutto il cammino di Coppa Italia con l’atteggiamento di sempre, di chi deve preparare al meglio ogni partita. A un certo punto ci siamo scoperti competitivi in questo percorso, tanto da tagliare il traguardo dei quarti: sappiamo che questa sfida è una cosa più grande di noi, ma è un onore disputarla e per questo la onoreremo fino all’ultimo minuto".

– "Ogni partita è un’occasione preziosa per i nostri giovani, d’altronde noi viviamo di loro! E quindi anche questa dello Stadium, come già sono state quelle di Firenze e quella di Torino, sarà una grande opportunità in questo senso. Per noi, in realtà, è già un’occasione essere arrivati fino a qui: il vantaggio che spero potremo avere è quella spregiudicatezza che hanno i giovani, l’essere liberi di mente che permette di arrivare a cogliere l’attimo meglio di altri".– "Lavorare con i giovani è una filosofia, o ce l’hai o non ce l’hai. Da alcuni anni la Juventus si sta prendendo questo rischio, che è tale e alla Juve lo è ancora di più. Per riuscire in questo intento va, innanzitutto, educata la piazza, che deve diventare parte integrante del progetto: è chiaro che quando un giovane sbaglia è più potente anche l’impatto che l’errore ha sul ragazzo stesso, ma se tutto l’ambiente è coeso e guarda oltre, allora può davvero prendere parte a questa crescita".