Juventus-Empoli, le probabili formazioni e dove vedere la partita

2025 Getty Images

La Juventus torna in campo per i quarti di finale di, affrontandoin una sfida da dentro o fuori all’Allianz Stadium. Con l’eliminazione dalla, il trofeo nazionale assume un’importanza ancora maggiore per la squadra di Thiago Motta , che punta a conquistare un titolo già vinto la scorsa stagione, quando i bianconeri superaronoin finale.La Coppa Italia è una competizione storicamente favorevole alla Juventus, che detiene il record di successi nel torneo. Tuttavia, per continuare la corsa e raggiungere le semifinali, servirà superare un Empoli determinato, pronto a giocarsi le proprie carte in un match secco.

Juve-Empoli, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Empoli

Data: mercoledì 26 febbraio 2025.

Orario: 21:00.

Canale tv: Canale 5.

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.

Juve-Empoli, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1)

Perin

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Thuram

Koopmeiners

Nico Gonzalez

McKennie

Kolo Muani

Vlahovic

EMPOLI (3-4-2-1)

Vasquez;

De Sciglio,

Goglichidze,

Cacace;

Gyasi,

Henderson,

Grassi,

Pezzella;

Esposito,

Kouamé;

Colombo.

Le scelte di Thiago Motta saranno decisive, con alcune possibili novità in formazione e giocatori in fase di recupero che potrebbero tornare utili. La Juventus sa di non poter sottovalutare l’avversario e dovrà mettere in campo la giusta determinazione per proseguire il cammino verso la finale e regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi.