Verso Juventus-Empoli, le prime idee di Motta: ancora Kolo Muani, e su Veiga...

Juventus-Empoli, la probabile formazione

Di Gregorio

Savona

Gatti

Veiga

Weah

McKennie

Locatelli

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Kolo Muani

La posta in palio è alta, e non c'è bisogno di specificare il perché. La Juventus vuole una vittoria, necessaria per rilanciarsi dopo le brutte prestazioni di Napoli e contro il Benfica . Eè una squadra da non sottovalutare, soprattutto perché i bianconeri non battono i toscani dal 3 settembre 2023, quandoregalarono i tre punti ad Allegri.La gara di domani sarà decisiva, perché la Juve ha bisogno di stabilità e certezza, soprattutto per trovare quella continuità che è mancata in questi mesi. E allora si ragiona, si cercano le soluzioni giuste:lo sta già facendo, e ha già le prime idee sulla formazione che andrà in campo contro l'Empoli, a partire dal solito 4-2-3-1. Ma accanto alla certezza del modulo ci sono altrettante novità.