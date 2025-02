Cosa è successo nella pancia dello Stadium dopo Juventus-Empoli

AFP via Getty Images

Il post Juventus-Empoli

” è la parola che più volte abbiamo utilizzato per descrivere la sconfitta dellacontro. Ma non solo, l’abbiamo usata anche per l’ambiente intorno e dentro l’Allianz Stadium, prima e durante il match di Coppa Italia . Sempre surreale, però, è stato il clima nella pancia dell’Allianz Stadium.Straniamento è la parola d’ordine. Incapacità di comprendere fino in fondo ed elaborare quanto appena visto. Le dita sulle tastiere dei pc scivolano veloci alla ricerca di spiegazioni che non troveranno, è un ticchettio ritmato che si alterna alle voci dei protagonisti che nel frattempo parlano in televisione. Tutto intorno, come figure sfumate, ci si muove con frenesia e agitazione.

Thiago Motta merita rispetto

Le colpe di Thiago Motta

Poi, in sala conferenze, arriva Thiago Motta. E qui assistiamo a qualcosa di inedito in questa stagione: c’è un aspetto che colpisce subito e fa rizzare il capo, alla ricerca di conferme di quanto si è sentito, la voce che più volte si spezza, una commozione mista a rabbia che l’allenatore cerca di ricacciare dentro. Le immagini sono già virali sul web e, probabilmente, non restituiscono appieno la solennità del momento.Quello di Thiago Motta è un “J’ Accuse” alla sua squadra, si sente evidentemente tradito. Certo, si prende tutte le responsabilità, ma non manca di lanciare la palla sul campo del gruppo squadra. È un momento storico – dove per storico si intende la storia di questa stagione e di questo progetto -, è un bivio: o si apre una frattura insanabile, oppure se ne esce insieme. Ma con grande onestà e lucidità, senza frasi fatte e retorica copia e incolla.Il Thiago Motta che si presente in conferenza stampa è nudo; spogliato anche di quell’arroganza a volte sana, troppe altre esagerata, di cui si arma prima di presentarsi ai microfoni. Merita rispetto perché si mostra, parla, risponde, ci mette la faccia, anche con gli occhi lucidi chè non c’è nulla di male. Merita rispetto perché la sua, seppur in un momento concitato, è una fotografia lucida dello stato di salute della Juventus. Atteggiamento è la parola d’ordine, quella più ripetuta. Mancanza di coraggio, il pubblico è stato gentile, vergogna: sono le altre.Thiago Motta merita rispetto, ma questo non vuol dire che sia immune da colpe. Nelle scelte, nelle gestioni delle partite, nella comunicazione interna ed esterna, nel non aver tenuto la barra dritta di fronte ad un impegno più che abbordabile come la partita contro l’Empoli. Thiago Motta merita rispetto, ma questo non basta per dimostrare di essere un allenatore da Juventus.E proprio questo è il tema che agita ed elettrizza la pancia dell’Allianz Stadium, fino a notte inoltrata. Le voci sul futuro fluttuano come una nebbia pesante, in mezzo a queste si cerca un appiglio, una direzione che arriva chiara: di esonero, al momento, non se ne parla. Ma, come vi abbiamo raccontato ieri sera , la posizione di Thiago Motta non è più granitica e il futuro ancora tutto da scrivere.