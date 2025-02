Juventus-Empoli, Perin: 'Non abbiamo capito l'importanza della partita, non siamo all'altezza'

Getty Images

Le parole dia Mediaset dopo Juventus-Empoli - "Abbiamo fatto un primo tempo per cui proviamo vergogna, un sentimento duro da sopportare ma è quello che è successo. Non so era per troppa tensione o un atteggiamento sottotono ma abbiamo perso contrasti e seconde palle, non abbiamo capito l'importanza della partita. Ci si giocava una semifinale. Come è possibile? Dobbiamo farci un esame di coscienza, la responsabilità è condivisa tra tutti e faccio difficoltà a trovare le parole. C'è grandissima delusione per l'epilogo di oggi, se fossimo entrati subito come nel secondo tempo non sarebbe finita ai rigori. C'è bisogno di fare una forte autocritica, da Eindhoven a oggi abbiamo fatto quattro vittorie consecutive ma non basta. Oltre che parlare tra di noi, e lo facciamo spesso per cercare di intervenire, dobbiamo guardarci allo specchio e capire cosa non sta andando. Non è ammissibile non passare i quarti, con tutto il rispetto per l'Empoli. Ci prendiamo i fischi e le critiche, questo dolore sportivo magari ci farà tirare fuori quello che è mancato".

- "Sono d'accordo, è quello che ci sta mancando. Il problema del primo tempo non è tecnico ma di carattere e di atteggiamento, non so se la squadra era un po' frenata ma se avessimo sottovalutato la partita sarebbe ancora più grave. Non siamo all'altezza probabilmente, il campo è quello che parla. Spero che la delusione tiri fuori qualcosa in più, se crediamo di dare il 100% non basta, dovremo dare il 110%".