Juventus-Empoli, perché è stato tolto il rigore all'Empoli: la spiegazione di Marelli

Redazione Calciomercato



Juventus-Empoli, perché è stato tolto il rigore

Dopo il rigore assegnato dall'arbitro Zufferli per il contatto tra Di Gregorio e Maleh durante il primo tempo di, il VAR ha richiamato il direttore di gara per un tocco di mano di Anjorin ad inizio azione. Di seguito la spiegazione di Luca Marelli sull'episodio."Il rigore c’era perchè c’è stato il tocco con la testa di Di Gregorio, ma c’è un tocco di braccio di Anjorin, che lo teneva molto largo. Il giocatore si aggiusta il pallone in quella maniera. Episodio punibile secondo me. Corretta l’On Field Review, dato che non c’è immediatezza ma un’azione che continua", le parole dell'ex arbitro ai microfoni di DAZN.