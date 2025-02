Juventus-Empoli, le PAGELLE dei giornali: Koop disastroso, Nico una valanga di errori

AFP via Getty Images



Juventus-Empoli, le pagelle dei giornali

Tuttosport

Perin 5

Weah 5

Gatti 5,5

Kelly 5,5

Dal 53' Locatelli 6,5

Cambiaso 5

Thuram 6,5

Koopmeiners 4

Dal 53' Yildiz 5,5

Kolo Muani 6

McKennie 5

Nico Gonzalez 5

Dal 59' Conceicao 5

Vlahovic 5

All. Motta 4

Gazzetta dello Sport

Perin 6

Weah 4,5

Gatti 5,5

Kelly 5,5

Dal 53' Locatelli 6

Cambiaso 5

Thuram 6,5

Koopmeiners 4

Dal 53' Yildiz 5

Kolo Muani 5,5

McKennie 5

Nico Gonzalez 4

Dal 59' Conceicao 4,5

Vlahovic 4

All. Motta 4

Perin 6,5

Weah 6

Gatti 5,5

Kelly 5,5

Dal 53' Locatelli 6

Cambiaso 4,5

Thuram 6,5

Koopmeiners 4

Dal 53' Yildiz 5

Kolo Muani 6

McKennie 5

Nico Gonzalez 4

Dal 59' Conceicao 6,5

Vlahovic 4

All. Motta 4

. Così si può riassumere in poche parole quella della Juventus ieri sera contro l'Empoli valsa la sconfitta in Coppa Italia che fa decisamente male ma anche decisamente rumore. No, il rumore non soltanto dei fischi dell'Allianz Stadium al triplice fischio, ma il rumore dell'eliminazione ai quarti di finale in Coppa Italia in un tabellone decisamente agevole (in semifinale si sarebbe incontrato il Bologna). Non si salva nessuno, o forse se ne salvano pochi. Di seguito le pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani.Corriere dello Sport





