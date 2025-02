Contro l'Empoli esordiranno tutti i nuovi acquisti? Le parole di Thiago Motta

2024 Getty Images

La Juventus deve ripartire in fretta dalla brutta sconfitta di Champions League contro il Benfica. I bianconeri affrontanocon l'obiettivo di riscattarsi e cercare di dare la continuità che è mancata soprattutto in questo ultimo periodo. Contro i toscani sarà dunque un'occasione fondamentale per tornare a vincere, soprattutto in casa. In occasione del lunch match di domani,potrebbe scegliere di mandare in campo i nuovi acquisti, che - a eccezione di- non hanno ancora esordito con la maglia bianconera. Ne ha parlato proprio l'allenatore della Juve in conferenza stampa.

Juventus-Empoli, i nuovi arrivati possono esordire?

'Possiamo già vederli domani? L'emergenza prosegue? Dispiace non avere Pierre con noi, ha giocato tante partite da quando è arrivato. Non ci sarà e ci saranno altri che entreranno e faranno bene. I nuovi li trovo molto bene, saranno di grande aiuto. Vediamo domani se inizieranno o se saranno a partita in corso. Potranno aiutare la squadra'.