Laospita l'all'Allianz Stadium di Torino in occasione del lunch match della 23esima giornata. I bianconeri vogliono tornare al successo in campionato per archiviare definitivamente la sconfitta contro il Napoli e, soprattutto, il tonfo in Champions League contro il Benfica. Per riprendersi, almeno provvisoriamente, il quarto posto in classifica, i bianconeri sono obbligati a vincere contro la squadra allenata da Roberto D'Aversa. Di seguito e cco la squadra arbitrale per l'incontro: l'arbitro del match saràdella sezione di Udine. Il fischietto friulano sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mokhtar, mentre il Quarto ufficiale sarà Perri. Al VAR è stato designato Camplone con Marini in qualità di AVAR.

Juventus-Empoli, la MOVIOLA LIVE

Segui su IlBianconero.com la moviola della partita con i principali episodi arbitrali.89' - Vlahovic chiede un calcio di rigore dopo essere caduto a terra per un contatto con Goglichidze.84' - Secondo giallo per Maleh, che dunque viene espulso: da parte sua un brutto fallo a centrocampo su Nico Gonzalez, che stava ripartendo in contropiede60' - Regolare il goal della Juventus: Kolo Muani vince il duello fisico con Goglichidze.15' - Rigore per l'Empoli tolto dopo il controllo del VAR. Di Gregorio tocca Maleh con la testa in uscita. Prima però c'era stato un fallo di mano di Anjorin. LA SPIEGAZIONE DI MARELLI. 3' - Breve check del VAR per la posizione di Cacace sul goal dell'Empoli realizzato da De Sciglio: il difensore è in posizione di fuorigioco ma non disturba Di Gregorio, che è coperto da un suo giocatore.





