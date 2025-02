Juventus-Empoli 4-1: i bianconeri si riscattano. Doppietta di Kolo Muani, poi Vlahovic e Conceicao

Dopo un primo tempo horror , chiuso meritatamente in svantaggio con il goal dell'ex Mattia De Sciglio al 4', lasi riaccende nella ripresa e batte l'4-1. A segno, autore di una doppietta tra 61' e 64', poial 90' e, un paio di minuti dopo, anche, entrambi subentrati. Dall'84', tra l'altro, ospiti in inferiorità numerica a seguito dell'espulsione di Youssef Maleh per doppio giallo.Un enorme sospiro di sollievo, dunque, per, per cui la prima fase di gara è stata complicatissima. Con questa vittoria la Juventus supera momentaneamente di un punto la Lazio - che sarà impegnata domani sera sul campo del Cagliari - e vola al quarto posto in classifica.

Di Gregorio

Savona

Gatti

Renato Veiga

Weah

Locatelli

McKennie

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Kolo Muani