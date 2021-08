Nella seconda giornata di Serie A, la Juventus affronterà affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium. L'obiettivo dei ragazzi di Allegri è quello di cancellare in fretta il pareggio subito in rimonta contro l'Udinese all'esordio, mentre i toscani di Andreazzoli vorranno riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio.della sezione di Genoa, con assistenti De Meo e Rocca. Il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Mercenaro, mentre al Var ci sarà Guida, coadiuvato dall’assistente al Var Ranghetti.Minuto 31': Ammonito Stojanovic per aver fermato Alex Sandro sulla trequarti toscana.Minuto 43': Cutrone stende De Ligt che aveva chiuso su di lui: ammonito.Minuto 57': ammonito Ismajili.Minuto 79': angolo per la Juve, ma l'arbitro concede la rimessa dal fondo.Minuto 80': Bernardeschi ammonito per un fallo a centrocampo. Il numero 20 reagisce nervoso.Minuto 89': Danilo entra duro a centrocampo: punizione per l'Empoli e cartellino giallo al brasiliano.Minuto 92': Locatelli calcio, Vicario devia ma l'arbitro non vede. Altro angolo negato.