Una settimana fa lausciva dalla Champions League, ora altra sfida ad eliminazione diretta ma in Coppa Italia, dove i bianconeri affronteranno l'di Roberto D'Aversa. Nel mezzo tra la sconfitta con il PSV e il match con la squadra toscana, c'è stata la vittoria in campionato contro il Cagliari, la quarta consecutiva in Serie A.In palio all'Allianz Stadium c'è la qualificazione in semifinale, dove ad attendere una tra Juventus ed Empoli c'è il Bologna. I rossoblù avevano superato ai quarti l'Atalanta. Dall'altra parte del tabellone invece ci sono Milan ed Inter. Negli ottavi di finale, la squadra di Thiago Motta ha battuto agilmente il Cagliari per 4-0 mentre l'Empoli a sorpresa ha eliminato la Fiorentina ai calci di rigore.

Arbitro: Fourneau

Assistenti: Berti e Di Iorio

Quarto ufficiale: Feliciani

VAR: Meraviglia

Avar: Mazzoleni

Moviola Juventus-Empoli

L'arbitro disarà Fourneau della sezione di Roma. Di seguito la designazione completa. QUI IL LIVE DI JUVE-EMPOLI. Di seguito la moviola di Juventus-Empoli con i principali episodi arbitrali della partita. Il calcio d'inizio è alle ore 21.29' - Fallo di Kolo Muani che ferma a centrocampo l'azione dell'Empoli: l'attaccante ha rischiato il giallo.