Juventus-Empoli, la moviola dei giornali: 'Fuorigioco sul goal di De Sciglio? Il VAR toglie un rigore all'Empoli. Ok la prima rete di Kolo Muani

Zufferli, giovane emergente alla sua 10ª gara stagionale in Serie A, se la cava all’Allianz Stadium in una partita con tanti episodi nelle aree di rigore. I toscani vanno subito in vantaggio con un gol di De Sciglio su calcio d’angolo, ma in quell’occasione Cacace si trova in offside a poca distanza da Di Gregorio; calcisticamente per me è sempre gol, ma a livello regolamentare, effettivamente, il neozelandese non è sulla linea di visione del portiere e non fa un movimento che possa impattare la parata. Comunque è una decisione al limite, infatti se l’assistente avesse segnalato il fuorigioco il Var non sarebbe intervenuto. Poco dopo l’arbitro assegna un rigore per gli ospiti, tolto dopo essere stato chiamato al monitor a causa di un fallo di mano di Anjorin avvenuto a inizio azione: giusto dunque invertire la decisione di campo. Nel secondo tempo è regolare il gol di Kolo Muani, che toglie il pallone a Goglichidze con un contatto non punibile, così come è indubbio il cartellino rosso per doppia ammonizione estratto nei confronti di Maleh. Infine, poco prima del gol del 3-1, è Vlahovic a chiedere un rigore dopo un duello con Marianucci: c’è un corpo a corpo con i due che si trattengono, il serbo va giù ma Zufferli è posizionato bene e lascia proseguire il gioco, facendo la scelta migliore.