Juventus-Empoli, bordata di fischi per Koopmeiners al cambio: le reazioni dell'Allianz Stadium

2025 Getty Images

Juventus-Empoli, fischi per Koopmeienrs

Un primo tempo da incubo per lanon solo per il risultato ma per la prestazione della squadra. I bianconeri vanno all'intervallo sotto 1-0 contro l'Empoli e l'Allianz Stadium non ci sta e lo fa sapere in modo eloquente alla squadra di Thiago Motta, chiamata ad una reazione nella ripresa.La Juventus va sotto al minuto 24 con il goal da fuori area di Maleh, lasciato troppo solo. E arrivano i prrimi segnali di malumore da parte del tifo bianconero. Errori su errori da parte dei giocatori, su tutti Nico Gonzalez, con il pubblico che inizia a rumoreggiare.apparso nuovamente in grande difficoltà. All'ennesimo pallone perso dall'olandese arrivano i fischi dei tifosi bianconeri.

Koopmeiners fischiato dopo il cambio

Ma quando l'arbitro Fourneau manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo, i fischi arrivano non solo per l'ex Atalanta ma per tutta la squadra che dopo una partenza propositiva e la grande chance fallita da Nico Gonzalez dopo appena un minuto non è più riuscita a rendersi pericolosa concedendo anche l'occasione agli ospiti di andare sul 2-0.Dopo i fischi nel primo tempo, arrivano quelli anche nel momento in cui Koopmeiners è uscito dal campo. L'olandese ha lasciato il campo dopo pochi minuti dall'inizio del secondo tempo e l'Allianz Stadium si è fatto sentire con fischi pesanti nei confronti di Koopmeiners.