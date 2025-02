Juventus-Empoli, esordio di Alberto Costa: dove lo ha schierato Thiago Motta

Esordio di Alberto Costa in Juventus-Empoli

Come immaginato, è arrivato finalmente l'esordio di. Un debutto in Coppa Italia contro l'Empoli per l'acquisto bianconero, arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes. Fino ad ora, il difensore portoghese non aveva mai giocato un minuto e in Champions League non era neanche incluso nella lista UEFA perché potevano essere registrati al massimo tre nuovi giocatori.Serata che non dimenticherà Alberto Costa; i primi minuti con la maglia della Juventus sono arrivati in casa, all'Allianz Stadium, fattore che aumenta l'emozione del giovane portoghese. Thiago Motta lo ha lanciato in campo al minuto 83' al posto diCosta non si è posizionato però sulla fascia sinistra ma ha preso il posto di Weah a destra, con lo statunitense che ha traslocato sulla fascia opposta. Il nuovo acquisto bianconero si è fatto vedere nei minuti di recupero spingendo fino all'area di rigore e mettendo in mezzo un cross basso, respinto dalla difesa dell'Empoli.