Juventus-Empoli dove vederla: Sky, NOW, DAZN, Mediaset o Rai? Canale tv e diretta streaming

Latorna in campo contro l'Empoli per la gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri approdano a questa fase della competizione dopo aver eliminato il Cagliari agli ottavi: contro i sardi, i bianconeri si sono imposti con un netto 4-0 griffato dai goal di Vlahovic, Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao. L'Empoli, dal canto suo, ha invece raggiunto i quarti di finale battendo la Fiorentina ai calci di rigore.La partita si giocherà in gara secca e la vincente sfiderà il Bologna nella doppia semifinale. In caso di parità al termine dei novanta minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Orario Juventus-Empoli

Dove vedere Juventus-Empoli



Juventus-Empoli in diretta streaming

Juventus-Empoli, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocheràall'Allianz Stadium di TorinoJuventus-Empoli di Coppa Italia si potrà seguire in diretta e in esclusiva su. Mediaset, infatti, ha acquisito i diritti di trasmissione delle partite della Coppa Italia edizione 2024/25.Il match sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva anche attraverso il servizio, previa registrazione, o sul sito di