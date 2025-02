Juventus-Empoli LIVE 0-1: la sblocca Maleh, ma quanti errori!

2025 Getty Images

In palio c'è la semifinale di. Che per la Juventus , reduce dalla quarta vittoria consecutiva in campionato ma anche dalla cocente delusione europea, è un obiettivo da non fallire, per andare poi ad affrontare il Bologna nel doppio scontro andata-ritorno al penultimo atto . La missione di questa sera all'Allianz Stadium per la squadra di Thiago Motta è quella di battere l', che un po' a sorpresa ha superato agli ottavi la Fiorentina e, nei turni precedenti, il Torino e il Catanzaro. Di recente i bianconeri hanno già sconfitto, non senza fatica, la squadra toscana in casa, con il risultato di 4 a 1 dopo un primo tempo tutt'altro che semplice; il match di andata di Serie A, invece, era terminato 0-0.

Juventus-Empoli: la diretta del match di Coppa Italia

Perin

Weah

Gatti

Kelly

Cambiaso

Thuram

Koopmeiners

Nico Gonzalez

McKennie

Kolo Muani

Vlahovic

Vasquez

Marianucci

Ismajli

Tosto

Sambia

Bacci

Henderson

Maleh

Cacace

Konate

Colombo







Juve-Empoli, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Empoli

Data: mercoledì 26 febbraio 2025.

Orario: 21:00.

Canale tv: Canale 5.

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.

Oggi, però, sarà tutta un'altra storia. La Juventus scenderà sicuramente in campo con la massima determinazione per proseguire il proprio cammino in una competizione storicamente favorevole, in cui detiene il record di successi anche grazie alla vittoria dello scorso anno contro l'Atalanta. L'Empoli, che invece sta attraversando un momento di grande difficoltà in campionato e sta lottando per la salvezza, da parte sua non vorrà lasciare nulla d'intentato, giocandosi le proprie carte in un match secco che, in caso di parità al termine dei 90 minuti, sarà deciso ai tempi supplementari e poi agli eventuali rigori.Perqualche novità di formazione rispetto alle ultime uscite, a cominciare dalla porta dove, come di consueto in Coppa Italia, si rivedrà Mattia Perin. Non resta dunque che attendere il fischio d'inizio della sfida all'Allianz Stadium di Torino, previsto alle 21.00. Arbitradella sezione di Roma 1.