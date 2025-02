Juventus-Empoli di Coppa Italia, cosa succede in caso di parità al 90': supplementari o subito rigori? Cosa dice il regolamento

Mercoledì sera, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus sfiderà l'Empoli nel match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri, detentori del trofeo, vogliono centrare l'obiettivo semifinale per la sesta stagione consecutiva, ma per farlo dovranno superare l'ostacolo toscano.La Juve, agli ottavi, ha liquidato il Cagliari con un secco 4-0, mentre l'Empoli di Roberto D'Aversa ha estromesso la Fiorentina ai calci di rigore. Si gioca, ovviamente, in gara secca e chi ne uscirà vincitore accederà alla doppia semifinale da contendere al Bologna. Ma che cosa succede in caso di parità al 90'.

Juventus-Empoli pari al 90': cosa succede?

Qualora Juventus-Empoli terminasse con il risultato di pareggio, si procederà subito con l'esecuzione dei calci di rigore. Dalla scorsa stagione, infatti, la Coppa Italia non prevede più la disputa dei tempi supplementari. Di conseguenza, in caso di pareggio, la semifinalista di Coppa verrà decretata con i tiri dagli undici metri.