I convocati di Juventus-Empoli: ci sono tutti i nuovi acquisti, e in attacco...

Juventus-Empoli, i convocati di Thiago Motta

Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz ATTACCANTI: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula

La Juventus si prepara al match contro. Sarà fondamentale dare una risposta di riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e. I bianconeri vogliono tornare a vincere, soprattutto in casa.ha spiegato che la squadra non è soddisfatta dei risultati, e dunque deve lavorare per cercare la continuità che è mancata in questi ultimi incontri. La Juventus ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati, e figurano tutti i nuovi acquisti, oltre all'ampia scelta in attacco: il reparto offensivo conta ben 8 giocatori.