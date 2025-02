Juventus-Empoli, i convocati di Thiago Motta: l'elenco completo

AFP via Getty Images

Thiago Motta ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida tra Juventus e Empoli, in programma questa sera all'Allianz Stadium di Torino, e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri, che hanno eliminato il Cagliari agli ottavi di finale, vogliono staccare il pass per centrare la sesta semifinale consecutiva nel contesto della coppa nazionale. In caso di passaggio del turno, la squadra di Thiago Motta affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano nella doppia semifinal. Prima, però, ci sarà da superare l'ostacolo Empoli, capace di estromettere la Fiorentina ai calci di rigore nel turno precedente.

Juventus-Empoli, i convocati di Thiago Motta

I giovani tra i convocati

Tra i convocati della Juventus per la sfida di Coppa Italia contro l'Empoli spiccano alcune novità e ritorni importanti.Innanzitutto, c'è da segnalare il rientro in Prima Squadra di Vasilije Adzic. Il centrocampista classe 2006 torna a disposizione dopo un periodo trascorso con la Next Gen, pronto a dare il suo contributo in un match così importante.Un altro volto già noto a Thiago Motta è quello di Gil Puche, che aveva già ricevuto convocazioni in passato e ora ha nuovamente l'opportunità di mettersi in luce con i grandi.La grande novità è rappresentata da Alessandro Pietrelli, esterno classe 2003 della Next Gen, che per la prima volta viene aggregato alla Prima Squadra. Il giovane talento, arrivato in prestito dalla FeralpiSalò a gennaio, ha subito impressionato per il suo rendimento, guadagnandosi così questa prestigiosa chiamata per i quarti di finale di Coppa Italia.