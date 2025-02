Juventus, fermarsi all'atteggiamento non basta: ci sono mesi di difficoltà e errori

2025 Getty Images

No, questo no. Una settimana dopo l'eliminazione in Champions LeaguePerché non è certo questione di "livello", di forza degli avversari e abitudine a giocare certe partite. E' prima di tutto - ma non solo - questione di atteggiamento, quello che Thiago Motta aveva sempre elogiato alla squadra, anche nei momenti più difficili. Il tecnico questa volta non ha potuto "proteggere" i suoi giocatori. Ma ci si può davvero fermare all'atteggiamento sbagliato di una partita? No, bisogna guardare il quadro d'insieme. E lo devono fare società, squadra e giocatori, insieme e singolarmente.

La Juventus ha messo in campo una prestazione per più di un tempo senza senso contro l'Empoli. Senza senso perché non si può proprio spiegare razionalmente. In una partita in cui ci si gioca l'unica possibilità concreta di concludere la stagione con un trofeo, i bianconeri offrono la peggior prova da quando Thiago Motta è sulla panchina bianconera., ma come può una squadra che ha pareggiato in casa contro Cagliari, Venezia, Parma e fuori casa con Lecce ed Empoli, sottovalutare qualsiasi tipo di impegno? Di difficoltà fisiche non si può parlare visto che è stata proprio la prima parte di gara ad essere inaccettabile. Perin ha accennato alla possibilità che la squadra fosse anche "troppo carica" e quindi abbia sentito la partita. Non l'ha detto come certezza ma come una delle possibili opzioni. Spiegazione che non convinceE' un'eliminazione che cambia tutto, non tanto per essere usciti dalla Coppa Italia, ma perchéE, se non vogliamo credere alle favole, possiamo dire che non lo farà neanche da qui al termine della stagione. Troppi tentativi, troppe occasioni per mettersi alle spalle ciò che non ha funzionato e tutti i passi falsi fattiNon sarà un finale di campionato di livello a poter cambiare realmente qualcosa. Ammesso che, in una situazione così, è difficile credere che saranno mesi diversi da quelli vissuti fino ad ora.