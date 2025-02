Juventus-Empoli, due certezze e un ballottaggio a centrocampo

AFP via Getty Images

Juve-Empoli, il ballottaggio a centrocampo

Ultime ore di riflessioni e aggiustamenti per Thiago Motta , che sta cercando il giusto equilibrio tra la gestione delle energie della rosa bianconera e l'obiettivo principale di domani sera per la Juventus : batteree proseguire la corsa in. Il tecnico sta valutando con attenzione le soluzioni migliori per affrontare il match e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.Nel reparto nevralgico del campo, Motta sembra avere due punti fermi. In mediana, dovrebbe partire dal primo minuto Khephren Thuram, che nelle ultime uscite è sempre stato utilizzato a gara in corso. Il francese avrà così l’occasione di dimostrare il suo valore con una maglia da titolare.

Obiettivo vittoria

Sulla trequarti, invece, è confermata la presenza di Weston McKennie, giocatore chiave per l’equilibrio della squadra. L’americano non solo è prezioso in fase di copertura, schermando le giocate avversarie, ma sa anche inserirsi con tempismo in area di rigore, rappresentando una minaccia costante per le difese avversarie.Il principale dubbio riguarda il centrocampista che affiancherà Thuram in mezzo al campo. Al momento, Teun Koopmeiners sembra in vantaggio su Manuel Locatelli, che potrebbe beneficiare di un turno di riposo dopo i numerosi impegni ravvicinati.La Juventus vuole archiviare la pratica Empoli e proseguire il proprio cammino in Coppa Italia con una prestazione solida e convincente. Thiago Motta sa che una gestione attenta delle forze sarà fondamentale per affrontare al meglio i prossimi impegni stagionali, ma senza perdere di vista l'importanza del match di domani. Le ultime ore serviranno per definire la strategia migliore e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.