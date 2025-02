Juventus-Empoli, Cacace in fuorigioco sul goal di De Sciglio: perché non è stato annullato

Perché non è stato annullato il goal di De Sciglio in Empoli-Juventus

A sbloccareè il goal di Mattia De Sciglio, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si trova tutto solo e riesce a concludere a pochi passi da Di Gregorio. Goal convalidato dall'arbitro ma dopo un breve controllo del VAR. In discussione era infatti la posizione di Cacace, che si trovava oltre la difesa bianconera.Nel momento in cui De Sciglio ha calciato, Cacace si trovava in posizione di offside davanti alla porta bianconera. Nonostante questo la rete non è stata annullata perché è stato ritenuto che Di Gregorio non fosse disturbato dal giocatore dell'Empoli. Il portiere bianconero, come spiegato dall'ex arbitro Luca Marelli, era invece coperto da un giocatore della Juve.