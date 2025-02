Juventus-Empoli: designato l'arbitro del quarto di finale di Coppa Italia

Getty Images

si affronterannno mercoledì 26 febbraio all'Allianz Stadium di Torino nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca in gara secca, con calcio d'inizio alle ore 21, e la formazione vincente accederà alle semifinali dove ad attenderla ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano.La Juve vuole proseguire la tradizione favorevole che la vede approdare alle semifinali da ormai cinque stagioni consecutive. La squadra di Thiago Motta sogna di difendere il titolo conquistato lo scorso maggio a Roma nella finalissima vinta per 1-0 contro l'Atalanta.

L'arbitro di Juventus-Empoli

La designazione completa

Arbitro : Fourneau

: Fourneau Assistenti : Berti-Di Iorio

: Berti-Di Iorio IV Ufficiale : Feliciani

: Feliciani VAR : Meraviglia

: Meraviglia AVAR: Paolo Mazzoleni

A due giorni dal calcio d'inizio è stato ufficializzato il nome dell'arbitro che dirigerà il match dello Stadium: a fischiare saràdella sezione di Roma 1.